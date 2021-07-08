Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1385.37
ALTIN
506.31
DOLAR
8.7085
STERLİN
12.0170
EURO
10.3082
Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 
Zabıta ve İtfaiye Eri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim...
Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan...

Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar

Güngören'de faaliyet gösteren demir doğrama ve PVC sektöründeki firma yaklaşık bir yıldır 7 bin lira maaşla çalıştıracak personel bulamıyor. Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile iş verenleri buluşturduğu Kariyer Merkezi'ne de başvuran firma yetkilileri açık olan pozisyonlara kimsenin başvurmamasından şikayetçi oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Temmuz 2021 Perşembe 11:46
0 Okunma
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar

İstanbul Güngören'de alüminyum doğrama alanında faaliyet yürüten şirket bir yıldır 7 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamadığını belirtti. Şirket yetkilileri çareyi Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile iş verenleri buluşturmak amacıyla kurduğu Kariyer Merkezi'nde aradı ancak bu da çare olamadı. Açıklamaya göre Kariyer Merkezi'ne başvuran 3 bin 500'ün üstündeki iş arayanlardan hiçbiri şirket ile görüşmeye dahi gitmedi.

VASIFLI VEYA VASIFSIZ PERSONEL BULMAKTA ZORLUK ÇEKİLİYOR

Pandemi döneminde Kariyer Merkezi’nde bir yılda 593 kişinin yeni bir iş sahibi olduğu belirtildi. Sistem üzerinden eleştirmelerin yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler yapılmasına rağmen marangoz, çanta imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya vasıfsız personel bulmakta zorluk çekildiği söylendi.

ŞİRKET YETKİLİSİ: ŞAŞKINIZ

7 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamayan şirket yetkilisi Emrullah Altuncu ise yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir yıldır çalışma arkadaşı bulmakta güçlük çekiyoruz. Bizler alüminyum doğrama alanında faaliyet gösteriyoruz ve hem usta hem de ara eleman arayışımız devam ediyor ancak bir türlü uygun kriterlerde eleman bulamadık. Güngören Belediyesi'nin kurmuş olduğu Kariyer Merkezi'ne de başvurduk daha hızlı geri dönüş olur diye ancak oradan da hiç kimse görüşmeye gelmedi. Etrafımızdaki firmaların Kariyer Merkezi üzerinden eleman arayışlarını çok kısa sürede gerçekleştirmelerine rağmen bizlere geri dönüşün olmamasına çok şaşkınız. İnşallah hem bir çalışma arkadaşı hem de bir dost kazanırız diye bekliyoruz” diye konuştu.

“MASA BAŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR”

Kişilerin iş görüşmesine gelip işi beğenmeyerek gittiklerini belirten Emrullah Altuncu, “İnsanların çoğu üniversite okumuş. Diplomalarını almışlar. Bu yüzden de ‘biz üniversite mezunuyuz, böyle işlerde mi çalışacağız’ diye düşünüyorlar. Belediyede, kamuda masa başı iş arıyorlar. Ayrıca bizim sektöre adam yetiştirilmesi lazım. Bunda büyük bir eksiklik var” açıklamasını yaptı.

BAŞKAN DEMİR: BİR YILDIR ELEMAN BULAMADIKLARINI TESPİT ETTİK

“Kariyer Merkezi sayesinde pandemi döneminde 600'e yakın vatandaşımıza yeni bir iş kapısı bulmasında aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir şunları söyledi:

“Kurduğumuz sistem sayesinde hem iş verenlerimizin kriterlerini hem de iş arayan vatandaşlarımızın özelliklerini kaydederek anında eşleştirmeler yaparak onları buluşturuyoruz. Bu sayede pandemi döneminde bizlere başvuran 3 bin 500'ün üstündeki vatandaşlarımızdan yaklaşık 600'ü yeni bir işe yerleşti. Hepsine bol kazançlar diliyorum. Ancak nadiren de olsa sistemde yaptığımız incelemede, bazı iş verenlerimizin açık pozisyonlarına bir yıldır başvuruda dahi bulunulmadığını tespit ettik. Bizler iş arayanları desteklediğimiz gibi aynı zamanda iş verenleri de destekliyoruz. Onların da nitelikli ve aradığı kriterlere uygun çalışma arkadaşları bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte incelediğimizde birkaç iş verenimiz yaklaşık bir yıldır neredeyse hiçbir eleman bulamamış. Bizler de bu durumu nasıl aşarız neler yapabiliriz araştırmaya devam ediyoruz. İş verenimiz ile görüştüğümüzde şartlarının da normal piyasa şartlarında iyi denilebilecek bir seviyede olduğunu görüyoruz. İnşallah en kısa sürede hem iş verenlerimizin aradığı kriterlere uygun hem de iş arayan vatandaşlarımız yeni bir iş sahibi olmasına vesile olarak bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenPVCDemirDemir DoğramaPersonelIşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
Kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi
Kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi
Arnavutköy'de çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Arnavutköy'de çakmak gazı patladı: 3 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans