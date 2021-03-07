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İstanbul'da otellere koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın  81 il valiliğine gönderdiği ‘Haftalık Tematik Denetimler’ konulu ek denetim genelgesi kapsamında  İstanbul'da otel ve konaklama tesislerinde koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Mart 2021 Pazar 16:21
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İstanbul'da otellere koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı

İSTANBUL,(DHA

İçişleri Bakanlığı’nın  81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında cumartesi günü İstanbul'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlendi. Genelge kapsamında kısıtlamanın sürdüğü bugün de  Avcılar’da otel ve konaklama tesisleri,   koronavirüs kapsamındaki önlemlerine  uyulup uyulmadığı konusunda denetlendi.  Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da denetimlerin bir bölümüne katılarak görevlilerle birlikte otellerdeki hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Kaymakam İnan, “Dinamik denetim kapsamında tematik denetimlerimize devam ediyoruz. Otellerimizde müşterilerin HES kodunun kontrol edilip edilmediğine ve belgelerinin tam olup olmadığına bakılıyor” dedi.


EYÜPSULTAN'DAKİ DENETİM


Eyüpsultan'daki denetimlere  katılan kaymakam İhsan Kara da otellerin kafe ve restoran kısmını gezdi. Konaklamak için gelenlerin HES kodu sorgulamaları yapıldı,  hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.  Kaymakam Kara, denetim sonunda yaptığı açıklamada mavi kategoriye varmak için her zaman çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:


"Biz şu anda turuncu kategorideyiz. İstanbul olarak, mavi kategoriye varmak ve sağlıkla ilgili gelişme kaydetmek, hastalığı bir an önce şehrimizden de ülkemizden göndermek için denetim çalışmalarımız devam ediyor. Hem tematik olarak, mesela bugün oteller hususunda denetim yapıyoruz. Hem de günlük olarak bütün sektörlerde devam ediyor. Halkımız kurallara uyduğu için kendilerini tebrik ediyorum. Kurallara uyan vatandaşlarımızın sayısının yüzdesi çok fazla. Kurallara uymayanlara da gerekli hatırlatmaları, uyarıları yapıyoruz. Burada otellerimizde güvenlik sertifikasının olduğunu, gerekli önlemlerin alındığını görmekten dolayı memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, bizimle birlikte Eyüpsultan'da ve İstanbul'da denetim devam ediyor. Bu denetimi yapan belediye zabıtaya, polisimize, jandarmaya, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, meslek odalarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız mavi kategoriye ulaşacağız."dedi.


Denetimi yapılan bir otelin sorumlusu Serhat Coşkun ise,  "Her şey çok yolundaydı. Biz misafir memnuniyeti ve gereken maske mesafe ve temizlik olarak kuralları maksimumda uyguluyoruz. Onların sağlığı ve hijyeni bizler için çok önemli. Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Bu süreci en iyi şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.


Kadıköy ve Beylikdüzü'nde de ekipler girdikleri otellerde valilik tarafından belirlenen kurallara uyulup uyulmadığına baktı, restoranlar ve  odalar kontrol edildi, işletmelerin belge ve ruhsatlarına bakıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulOtelKoronavirüsönlemDenetimYeni Çağrı
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