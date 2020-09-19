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Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı

SULTANGAZİ'de inşaat firmasında çalışan Behice Deneri ve Burak Bozkurt, kendilerine emanet edilen yaklaşık 31 bin lira değerindeki Cumhuriyet altınlarını kaybetti. Sultangazi Belediyesi temizlik görevlisi Abubekir Deniz'in dikkati sonucunda kaybolan altınlar bulundu. Altınlar Deneri ve Bokzurt'a teslim edilirken, Behice Demir gözyaşlarına hakim olamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:45
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Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı

Sultangazi'de inşaat firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Behice Deneri ve Burak Bozkurt, müşterilerinin kendilerine emanet ettiği yaklaşık 31 bin lira değerindeki 10 adet Cumhuriyet altınını Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaybetti. Uzun süre kaybettikleri altınları arayan ikili daha sonra polis merkezine giderek, başvuruda bulundu. Deneri ve Bozkurt, daha sonra Sultangazi Beleidyesi'ne giderek, yetkilileri bilgilendirdi. Belediyeye yakın bir alanda kendilerine emanet edilen altınları kaybettiklerini düşünen ikili, daha sonra buradan ayrıldı. Sultangazi Belediyesi Güvenlik Amiri Erdal Çelik, güvenlik ve temizlik personellerini kaybolan altınlar ile ilgili bilgilendirdi. Sultangazi Belediyesi'nin bulunduğu bina önü ve etkinlik alanından sorumlu temizlik görevlisi Abubekir Deniz, çevrede topladığı çöpleri döktüğü konteynerde arama yaptı. Deniz, kısa bir süre sonra altınları konteynerde bularak, Güvenlik Amiri Çelik'e teslim etti.

"EMANET EDİLEN ALTINLARA SAHİP ÇIKAMAMAK BENİ ÇOK ÜZECEKTİ"

Haber verilmesi üzerine belediye binasına gelen Behice Deneri ve Burak Bozkurt'a kaybettikleri altınlar teslim edildi. Behice Demir, gözyaşlarına hakim olamadı. Temizlik personeli Abubekir Deniz'e teşekkür eden Demir, "Bu altınlar bana emanet edildi. Yaptığımız iş gereği bunları bir müşteriden almak çok kolay değil. Müşterimiz hiç tereddüt etmeden bu altınları elime verdi. Eğer bunları kaybetmiş olsaydım gerçekten çok üzülecektim. Parası değil, bana emanet edilen altınlara sahip çıkamamak beni çok üzecekti" dedi. 

"BU HERKESİN YAPACAĞI BİR ŞEY DEĞİL"

Burak Bozkurt ise, "Bizim bir satışımız vardı. Müşterimizin altınları bunlar. Müşterimizden bunları aldık. Birkaç kuyumcuya fiyat sorduk. Kapalıçarşı'da bir kuyumcudan yüksek fiyat aldık. Akşam saat 18.00'da ona teslim edecektik, o da yarın gün içerisinde hesabımıza para gönderecekti. Bunlar bize güvenilerek verilen bir şey. Tapu işlemini de biz yapacaktık. Sultangazi Belediyesi'ne geldik. Behice Hanım tapu için rayiç alacaktı. Ben kendisini belediyenin önünde indirdim, kendim de alt tarafa otoparka geçtim. Peşinden beni arayıp altın kutusunun bende olup olmadığını sordu. Ben de olmadığını söyleyerek, aracın içine baktım ama yoktu. Çevreyi baya bir gezerek altınları aradık. Karakola giderek durumu bildirdik. Tekrar belediyeye gelerek yetkilileri bilgilendirdik. Temizlik görevlisi abimize çok teşekkür ediyorum. Bu herkesin yapacağı bir şey değil" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AltınKayıpSultangazi
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