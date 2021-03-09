Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye geldi.

Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." dediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, 'beşinci kavuklu' olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:



"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Usta oyuncu Rasim Öztekin için Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.



Yerlikaya mesajında, "Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin simgelerinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu taşıyan, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.