Ankara

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." ifadelerini kullandı.

İstanbul polisi tarafından yakalanan şüpheli T.Ö. ve A.Ö. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan M.Ö. ve S.Ö ile olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A'nın da emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.

Olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A ile firari şüpheliler T.Ö. ve A.Ö'nün de gözaltına alınmasıyla olaya ilişkin tüm zanlılar yakalandı.

AA