Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setini teslim aldıklarını belirterek, "Üstelik bu yıl İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nda bir ilk olarak, yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık." dedi.

Uraloğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) CRRC-MNG Raylı Sistem Araçları Fabrikası'nda düzenlenen "İstanbul Havalimanı Metrosu Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm projelerde yerlilik ve milliliği ön planda tuttuklarına işaret ederek, "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setimizi teslim aldık. Üstelik bu yıl İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nda bir ilk olarak, yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın, İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmının geçen yıl hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde Kağıthane-Gayrettepe kısmını da hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı yapım çalışmalarının da tüm hızıyla sürdürüldüğüne dikkati çekerek, hattın 24 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini de marttan önce hizmete almayı hedeflediklerini bildirdi.

Hatlarda kullanacak 25 metro setinden ilk 10'unu acil ihtiyaç nedeniyle yurt dışından getirdikleri bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Bu araçlar ilk etapta sürücülü olarak tasarlandı ve şu anda İstanbul Havalimanı-Kağıthane hattında başarıyla hizmet veriyorlar. 10 setin devamındaki 15 seti ise yüzde 60 yerlilik şartıyla şu an sizlerle bir araya geldiğimiz tesislerde üretiyoruz ve ilkini bugün teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geri kalan 14 setin tamamını da 2024 yılı içinde teslim alacağız. Bu setlerin tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından şu anda çalışan 10 metro setini de modernize ederek sürücüsüz sinyal sistemine uygun hale getireceğiz."

Metro motoru da yerlileştiriliyor

Uraloğlu, teslim alınan ilk aracın yüzde 60 yerlilikle 9 ay gibi kısa süre içinde tamamlandığını belirterek, "Metro setlerindeki yüzde 60 yerlilik payı olan ekipmanlar arasında motor, araç gövdesi ve körük, ısıtma havalandırma ve klima, aydınlatma ve yardımcı güç sistemi gibi çok önemli bileşenler bulunuyor. Üstelik ilk defa bu projeyle metro motorunu yerlileştiriyoruz. Motor içeriğindeki bileşenlerin yüzde 73'ünü yerli sanayi kaynaklı üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşıma kapasitesi 1142 kişi olan aracın tasarım hızının saatte 132 kilometre olduğunu ve metro hattı içinde 120 kilometre hızla hareket edeceğini aktaran Uraloğlu, bu hızla araçların Gayrettepe ve Halkalı güzergahlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşımı 30 dakikaya düşüreceğini dile getirdi.

"Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alındı"

Sürücüsüz araçlar için yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Uraloğlu, "Araçlarımızın tüm hareketi, kapılarının açılıp kapanması, herhangi bir personel olmaksızın tamamen otomatik olacak. Araçlar bütün bir işletme boyunca kontrol merkezi ile kendi bilgilerini paylaşarak anlık olarak takip edilmesini de sağlayacak." dedi.

Metro setlerinde, sesli ve görsel yolcu bilgilendirme ve engelli yolcular için güvenli alanların da olduğu bilgisini veren Uraloğlu, işitme engelli vatandaşlar için de ekranlar bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, kamu ve özel sektör bazında raylı sistem araçları ihtiyacının belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda 2035'e kadar Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirlediklerine dikkati çekerek, verimli bir işletmecilik için ihtiyaç duyulan kaynağın 22,6 milyar avro olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismi verilen ilk milli ve yerli elektrikli tren seti projesinde, 2 prototip setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu aktaran Uraloğlu, seri üretime başlandığını ve 2030'a kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nde de tasarım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini dile getirerek, bu yıl prototip üretimin tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Milli tren vizyonuyla milli banliyö ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ markalı olarak geliştiriyoruz. Artık ASPİLSAN tarafından yüzde 51 yerlilik oranıyla üretilen ilk ihtiyaç aküsü bataryalarına sahip metro araçları da kullanacağız." dedi.

Uraloğlu, konuşmaların ardından sürücüsüz yerli metro setini inceledi ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.