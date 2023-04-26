İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Terör örgütünün "mahrem imam"larının kullandığı örgütsel hatlarla irtibatları ve ortak baz kayıtları olan, örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi ankesör ve büfe gibi hatlardan aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.

Aktif çalışan 7 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında zanlılardan 7'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA