İSTANBUL AA- Kurumdan yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı içeriklere sahip 10 atölye, 10 Temmuz- 25 Ağustos tarihlerinde İstanbul Modern'in yeni müze binasında minik sanatseverlerle buluşacak.

Sergi gezisini de kapsayan atölye çalışmalarında, konuyla ilişkilendirilen sanat yapıtları ele alınacak. Ardından atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlayacak.

Atölyeler, yaz boyunca hafta içi her gün tekrar ederek uygulanacak. Katılımcılar bu atölyelerin birine veya hepsine kayıt yaptırabiliyor.

İstanbul Modern, en az beş atölyeye katılanlara "Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi" de verecek.