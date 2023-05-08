İSTANBUL- Teknopark İstanbul, TEKNOFEST 2023 kapsamında gerçekleşen ISIF’23 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda 11 ödüle layık görüldü. Etkinliğe Connectto Teknoloji Transfer Ofisi ile katılan Teknopark İstanbul, en iyi ödüllerden WIPO Best National Ödülü’nün yanı sıra 2 ARCA (International Innovation Exhibition) Özel Ödülü, 4 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz Madalya almaya hak kazandı. 2016’dan bu yana düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda bugüne kadar birçok ödül kazanan Teknopark İstanbul, kazanılması son derece zor olan GRAND PRIX kupasına geçtiğimiz iki yıl boyunca üst üste layık görülmüştü.

22 ülkeden 424 patent yarıştı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA)’nın, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleri ile düzenlenen, 22 ülkenin katılım sağladığı ISIF'23’e bu yıl 133’ü yabancı 424 patent katılım sağladı. Teknoloji Transfer Ofisimiz Connectto’nun 10 patent ile katıldığı fuarda, Teknopark İstanbul bünyesindeki SFA Ar-Ge firması en prestijli ödüllerden biri olan WIPO Best National ve ARCA özel ödülüne layık görüldü. Plustechno firmasının da ARCA özel ödülünün yanı sıra Altın Madalyaya layık görüldüğü etkinlikte, Çaçan Enerji firması Altın Madalya, Ayem İnovasyon firması Altın Madalya, Arventek Bilişim Teknolojileri firması Altın Madalya, İgnis Nano Yazılım Teknoloji firması Gümüş Madalya, Chivalric Regulus Biyoteknoloji firması Gümüş Madalya, Osea Biyoteknoloji firması Bronz Madalya, Hyperion İleri Teknoloji firması ise Bronz Madalya almaya hak kazandı.

Bilal Topçu: Her sene 10 madalyayla dönüyoruz

Teknopark İstanbul Connectto Teknoloji Transfer Ofisi olarak dünyanın en büyük Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 ile birlikte düzenlenen ISIF'23 de sergilenen patentlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Uluslararası Buluş Fuarı'na her yıl 10 Patent ile katılım sağlıyoruz, 10 madalya ile dönüyoruz. Bu sene de güzel skorlarla dönüyor olmaktan çok mutluyuz. Katılım sağlayan tüm Ar-Ge Firmalarımızı ve Girişimcilerimizi tebrik ederiz" dedi.

HABER:METE YILMAZ