Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1434.76
ALTIN
488.53
DOLAR
8.6158
STERLİN
12.0048
EURO
10.1700
2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
2021 YILI PMYO GİRİŞ...
TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı
TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı
Özel yetenek sınavı ilanı
Özel yetenek sınavı ilanı
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle...

Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı

Ataşehir D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarken, yolun Kadıköy istikameti kapandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:57
0 Okunma
Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı

Ataşehir, D-100 Karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında Yeliz Ceylan'ın kullandığı 34 VN 3702 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ceylan, araçtan inip, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan aracın söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yangını gören bir kişi, "Alevler bir anda otomobili sardı. Yol kapandı yangından dolayı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirD100 KarayoluOtomobilKazaTrafik KazasıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şile'de yasak dinlemediler, denize girmeye çalıştılar
Şile'de yasak dinlemediler, denize girmeye çalıştılar
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' otel ve araçlarda buluşuyor
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' otel ve araçlarda buluşuyor
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans