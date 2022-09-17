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Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı

DÜNYA Temizlik Günü nedeniyle Avcılar sahilinde yapılan dalışta çok miktarda ağlar ve araç lastiği çıkarıldı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:40
Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı

Balık Adamları Derneği’nin kursuna katılan gönüllüler çevre temizliğine katıldı. Her yıl Eylül ayının 3’üncü cumartesi günü düzenlenen ‘Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan 8 gönüllü ile iki dernek eğitmeni Avcılar Sahili’nde dalış yaptı. Dalış yapan ekip balçık zeminde biri kamyona ait olmak üzere 4 araç lastiği ve çok miktarda ağ buldu. Kyıda 3 saat içerisinde 30 torba dolusu çöp toplandı. Dalış ekibindeki Selin Karagöz, “Denizin dibi sahildeki gibi atıklarla doldurulmuş. Onları temizlemeye devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarDenizTemizlikçöpLastik
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