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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 09:38
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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

 

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin tespit ettikleri kişileri arayarak, 'hesabınızda bulunan paralar terör örgütüne aktarılacak' diye iletişime geçtiklerini belirledi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin, mağdur kişilere müşterisi oldukları bankada görevli kişilerin terör örgütleriyle ortak hareket ettikleri ve paraları aktaracaklarını söyleyerek, mağdur kişilerden toplam 175 bin lira para dolandırdıklarını tespit etti. Siber polisi organize şekilde hareket ettiği tespit edilen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal,  ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulDolandırıcıçeteOperasyonPolis
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