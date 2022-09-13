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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 13 gözaltı

İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

13 Eylül 2022 Salı 08:58
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne ve örgütün gizli haberleşme ağı ankesörlü telefon kullandıklarına dair haklarında ihbar bulunan 15 kişi için yakalama karar çıkartıldı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Son Güncelleme: 13.09.2022 09:02
Anahtar Kelimeler:
IstanbulFETÖPDYTerörörgütOperasyon
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