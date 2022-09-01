Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.143,39
ALTIN
998,14
DOLAR
18,21
STERLİN
21,18
EURO
18,30
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Bilgisayar İşletmeni alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar...
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı

01 Eylül 2022 Perşembe 11:16
Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı

İSTANBUL - Tarihi Paşabahçe Vapuru 12 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı. Yeniden hizmete giren Paşabahçe Vapuru, Adalar'dan aldığı yolcuları Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi. 

Şehir Hatları'nda 58 yıl boyunca sefer yaptıktan sonra 2010 yılında filodan çıkartılan tarihi Paşabahçe Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete girdi. Tarihi gemi, ilk seferinde Adalardan aldığı yolcuları 09.15'te Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi. Paşabahçe Vapuru ile Kabataş iskelesine gelen yolcular, alkışlarla gemiden indi.


 

"PAŞABAHÇE VAPURU'NUN YENİDEN HİZMETE GİRMESİNDEN ÇOK MUTLUYUZ"

Adalar'dan gelen ilk yolculardan olan Gülçin Fesçiler "Vapurun yeniden hizmete girmesinden çok mutluyum. Çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım bu vapurda geçti. Çok çok eski günlere gittim" dedi.

Necdet Yılmaz ise, "Çok güzel bir duygu. Yeniden bu duyguyu yaşamak çok güzel. 10 sene önce aramızdan ayrılmıştı. Tekrar gelmesi bizi çok mutlu etti. Yaklaşık 50 senedir onunla beraber yaşıyoruz. Bundan sonra  da, ölene kadar birlikteyiz. Paşabahçe deyince aklımıza, deniz kraliçesi geliyor. Bizim için çok özel bir yolcu gemisi" diye konuştu.


 

"ZÜMRÜDÜANKA KUŞU'NUN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMASI GİBİ BİR OLAY"

Paşabahçe Vapuru kaptanı Serdar Ersoy Paşabahçe gemisinin yeniden doğuş öyküsünde görev almaktan çok mutlu olduğunu belirterek "Yolcularımızın yüzündeki o mutluluğu görmek bizim için ayrı bir heyecan. Paşabahçe Vapuru, Zümrüdüanka Kuşu'nun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay. Büyük emekler var. Paşabahçe Vapuru'nda 1952 yılından bugüne büyük yaşanmışlıklar vardı. Özellikle Ada yolcularının birçok anısı var. Gemi Adalar'dan çıktıktan sonra bu sevgiyi gözlemledim. Bu vapuru tekrar yüzdürdüğümüz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Paşabahçe Vapuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayamama kırmızı aktı, Bakanlık İSKİ tesisini inceledi
Ayamama kırmızı aktı, Bakanlık İSKİ tesisini inceledi
Av sezonunun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Av sezonunun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans