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Ustaosmanoğlu'nun cenazesi; Fatih Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2022 Cuma 14:51
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi; Fatih Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde, çevrede yoğunluk yaşandı. Cenaze namazına katılmak isteyenler erken saatlerde camiye yürüdü. 

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu için öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesi, çevrede yoğunluk yaşandı. Fatih'teki İsmailağa Camii çevresinde vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cenaze namazına gideceklere de seccadeler verildi. Fatih Camii'ne gidemeyecekler ise, bulundukları yerde saf tutmaya, oturup beklemeye başladı. Fatih Camii'ne giden bazı yollar da kapatıldı, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar camiye gitmek için yürüdü. Cenaze namazı için çevrede bulunan bir kişi, "Ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun, Türkiyemizin başı sağ olsun. Ben 35 seneden beri medrese hayatının içindeyim. Çocukluğumuzdan beri onu hep çok gördük, sohbetlerini dinledik. Derdimiz olsa hep ona anlattık. Sıkıntımız olduğunda hiç duramaz, dayanamazdı. Cebinde ne varsa boşaltmak isterdi, öyle fedakardı. Dağdaki çoban da sohbetlerini anlayabiliyordu, şehirde en tahsilli insanlar da sohbetinden istifade ediyordu. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin" dedi. 

Cenaze namazı için gelen bir başka kişi de, "Kendisinin üzerimizde çok hakkı vardır. Cenazesine katılmak için geldik. Rabbim kendisinden gani gani razı olsun. Şu ahir zamanda, bu hocalara yaptığı hizmeti görmek lazım. Rabbim razı olsun. Biz de bu amaçla buradayız" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ustaosmanoğlunun CenazesiFatih Camii
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