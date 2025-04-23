Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İstanbul'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 12.51'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.02'de, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul merkezli deprem paniğe neden oldu

Meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

İstanbullular 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara döküldü

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

AFAD'dan "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İstanbul'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Numan Kurtulmuş, "İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.