İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler düzenlenen "Narkoçelik-5"operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, İran'dan ülkeye giriş yapan ve "üzerlik" tohumu taşıyan bir tırı takibe aldı.

Tırdaki üzerlik tohumu dolu çuvalların kentte 3 ilçedeki bazı adreslere bırakıldığını belirleyen ekipler, şubat ayında ülkeye giriş yapan 4 yabancı uyruklu kişinin bu adreslere giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Çuvalların bırakıldığı ilçe merkezlerindeki iş yerlerinde tadilat yapıldığı görünümü verildiğini gören ekipler, bazı iş yerlerinin ise ıssız noktalarda seçildiğini, bu adreslerde çeşitli düzenekler kurulduğunu belirledi.

Söz konusu adresleri izlemeye alan ekipler, bırakılan tohum çuvallarının bazılarının özel işaretli olduğunu, bu çuvallardaki tohumlara metamfetamin emdirildiğini tespit etti.

Uyuşturucu tacirlerinin "doktor" diye tabir ettiği yabancı uyruklu zanlıların, tohumlara emdirilen uyuşturucuyu kurulan düzenekle çıkartarak sıvı hale getirdiği ortaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklu 4 zanlının, bu işlemi yapmak için özel olarak ülkeye getirildiği öğrenildi.

Operasyonda üzerlik tohumuna emdirilmiş metamfetamin ele geçirilmişti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyaya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler'de 3 farklı adrese düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonunda, 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin, 146 kilogram sıvı metamfetamin, 38 kilogram reçine halde metamfetamin ve 165 kilogram aseton ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya, operasyonda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını belirtmişti.