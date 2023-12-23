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Söz konusu adrese düzenlenen operasyon da, Meliha Aktaş gözaltına alındı.

Ekipler, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı bulunan Meliha Aktaş'ın Sarıyer'de olduğunu belirledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Teğmen Günay'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Teğmen Günay'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi

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