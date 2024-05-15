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Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kaza da, otomobildeki sürücü B.T. ile N.T ve B.T yaralandı.

Isparta -Afyonkarahisar seferini yapan yük tren i, ilçenin Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

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