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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70'e kadar çıktı.

Toplu taşımada, Mecidiyeköy Metrobüs durağında, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'na girişlerde de yoğunluk yaşandı.

Ümraniye TEM otoyolunda lastiği patlayan demir yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Diğer istikamette Mecidiyeköy'den başlayan trafik yoğunluğu, köprüde normale dönerken Ataşehir'de artıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir ile Şile otoyolunda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde de araç yoğunluğu görülüyor.

Beylikdüzü, Saadetdere ile Avcılar Parseller'in Ankara istikametinde ve TEM Bahçeşehir'de sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışı, Beşiktaş'ta Edirne istikameti, D-100 kara yolu ile TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa, Kağıthane Hasdal ve Maslak arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

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