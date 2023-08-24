İSTANBUL (AA) - İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, uzun vadeli yapılmış bir çalışmanın, bizden önce başlatılmış ve bizim dönemde de özenli bir şekilde devam etmiş bir çalışmanın sonuç günüdür. Mesele sürdürülebilirliktir. Geçmişte yapılanlarla gelecekte yapılacakların uyumlu bir biçimde dizilebilmesi ve sıkıntıya uğratılmamasıdır. Bunun da siyaset ötesi tekniğe, bilime dayalı bir zemini vardır. Ortaya konulan yolculuk böyle bir yolculuk. Bu bakımdan 2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı çok kıymetlidir."

İstanbul'daki su tarifesine değinen İmamoğlu, "Biz suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ele alamayız. Suyun bir maliyeti, bir yatırım bedeli var. Onları üstüne koyup tarife üretmek zorundasınız." diye konuştu.

Toplantıda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa kurumun çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı da İstanbul’da içme suyu, atık su ve yağmur suyu hizmetlerinin 2053'e kadar sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kısa, orta ve uzun dönem politikaların paylaşıldığı İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı'nı sundu.