Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan cabernet, merlot, cinsaut, semilyon, cardinal, alphonse ve yapıncak cinsi üzümlerinin hasadı sürüyor.

Sabah erkenden bağlara giden üreticiler özenle hasat ettikleri üzümleri kasalara dolduruyor, satış için hazır hale getiriyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, il genelinde üzümde yaklaşık 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Öcal, Tekirdağ'ın kendine has geliştirdiği üzüm çeşitleri ile bağcılık alanında Türkiye'nin önemli illerinden olduğunu ifade etti.

Üretici Salih Can Dinçer de 35 dekarda 7 üzüm çeşidi ürettiğini, bir kökten ortalama 12 kilogram verim aldığını anlattı.

Bu yıl ciddi kuraklık yaşandığını ancak zamanında bakım yaptığı bağlarından iyi rekolte beklediğini belirten Dinçer "Gerekli bakımları zamanında yaptığımız için geçen sene aldığımız 8 ton üzümü bu sene 10 tona kadar çıkartmayı planlıyoruz." dedi.

Dinçer kasıma kadar sürecek hasat döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

AA