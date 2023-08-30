İstanbul

Türk bayraklarıyla süslenen klasik araçlarla Pendik Sahili'nden yola çıkarak "zafer ve demokrasi konvoyu" oluşturan üyeler, Kartal ve Bağdat Caddesi'nden de geçti.

Pendik'te bir AVM önünde duran konvoydakiler bando eşliğinde marşlar söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konvoy kortej eşliğinde hareket etti.

İKOD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Arvay, yaptığı konuşmada, her ulusal bayramda geleneksel konvoy yaptıklarını söyledi.

Arvay, Türk bayraklarıyla süslenmiş, bir döneme damgasını vurmuş klasik otomobillerin bu konvoyda yer aldığını belirterek, "Büyük bir coşkuyla hem Cumhuriyetimizin 100. yılında hem zaferimizin 101. yıl dönümünde tarihi değeri olan, bize miras bırakılan bu tekerlekli mücevherlerle müthiş konvoy yaşattık." dedi.

AA