İSTANBUL (AA) - İstanbul Filarmoni Derneğinin katkılarıyla gerçekleşen konserde müzisyenler Tatiyana Petruşevska, Maryan Miloşevski ve Petar Makarievski sahne aldı.

Merkezin Müdürü Ramadan Ramadani, programda yaptığı konuşmada, "İstanbul'da Müzik Yolculuğu" projesinin Kuzey Makedonya'dan değerli bestecilerin özenli çalışmaları sonucu ortaya çıktığını aktardı.

Konserin Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının destekleriyle gerçekleştiğini ifade eden Ramadani, "Konserin bizim için ayrı bir önemi daha var. 8 Ekim, yani yarın Kuzey Makedonya'nın Ulusal Günü. Bu yüzden konserin bizim açımızdan ayrı bir değeri var." diye konuştu.

Piyanist Petar Makarievski de grup olarak 2014 yılından beri bir arada müzik yaptıklarını ifade ederek, "Bu gece bizleri dinlemek için gelen tüm müzikseverlere teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir şehir ve güzel bir merkezde sizlerin karşısında olmak bizler için onur verici. Ümit ediyorum, beğenerek ayrılacaksınız." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren konserde sanatçılar Kuzey Makedonya'dan bestecilerin eserlerini icra etti.