İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa'nın maçlarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

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AA