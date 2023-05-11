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NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İstanbulspor 'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa'nın maçlarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı 'nda oynanacağı belirtildi.

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