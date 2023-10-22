4. dakikada İstanbulspor kalecisi Jensen'in kısa düşen pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Bajic, meşin yuvarlağı hemen sağındaki Morutan'a aktardı. Bu oyuncu vuruşunu yapmak isterken savunmadaki Vorobjovas müdahale ederek topu kornere gönderdi.

12. dakikada İstanbulspor öne geçti. Kenio'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yaşar, meşin yuvarlağı son çizgiden içeriye çevirdi. Kale sahası içerisinde bulunan Traore, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası sol çaprazına kadar ilerleyen Cephas, Okan Erdoğan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 24'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in de uzandığı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. MKE Ankaragücü savunmasında Hayrullah'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasının hemen önünde Jackson sert vurdu. Kaleci Bahadır'dan dönen topu Emir Kaan Gültekin tamamladı: 2-1.

90. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Hayrullah'ın ortasında arka direkte topa yükselen Sowe'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 5'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 9. haftada 9 puanda kaldı.

Öte yandan, müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın ve Montella'nın yardımcıları Selçuk Şahin ile Daniele Russo da tribünden takip etti.