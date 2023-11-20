Haber: Mert Osman Erman

Microsoft CEO'su Satya Nadella, eski adıyla Twitter olan X platformunda yazdığı bir mesajda, Altman'ın Microsoft'a katılarak "yeni bir ileri düzey yapay zeka araştırma ekibini" yöneteceğini açıkladı.

Bu arada, eski Twitch CEO'su Emmett Shear, OpenAI'nın yeni patronu olacak.

X üzerindeki yazısında, bu işin "bir ömür boyu fırsat" olduğunu ifade etti.

Ancak Twitter olarak bilinen platformdaki yazısında, Altman'ın kovuluş şeklinin "çok kötü bir şekilde ele alındığını" ve "ciddi şekilde güvenimizi zedelediğini" ekledi.

Kurul, Cuma günü 38 yaşındaki Sam Altman'ı görevden alarak ona güvenlerini kaybettiklerini söyledi ve OpenAI'ın baş teknoloji sorumlusu Mira Murati'yi geçici olarak şirketin CEO'su olarak atadı. Altman, şirketi 2015 yılında popüler ChatGPT botunu yaratan ekipte yer aldı ve şirketin yükselişinin yüzü oldu.

Altman, hızla büyüyen generatif yapay zeka (AI) alanındaki en etkili figürlerden biri olarak kabul ediliyor ve onun kovulması endüstriyi sarsmış durumda.

Bu, Silicon Valley liderlerinden destek seli yaratarak, eski Google CEO'su Eric Schmidt'in Altman'ı "kendisinin kahramanı" olarak nitelendirmesi ve onun "toplumsal dünyamızı sonsuza dek değiştirdiğini" söylemesi gibi tepkilere neden oldu.

Yatırımcılardan gelen bir tepki, onun tekrar göreve getirilebileceği spekülasyonunu artırdı - ki bu fikir, Altman'ın kendisi bir konuk kimlik kartı takarken çektiği bir fotoğrafı tweetlediğinde daha da ateşlendi: "Bunlardan birini giydiğim ilk ve son kez".

Teknoloji endüstrisi içinde, Altman'ın rakip bir şirket kurabileceği ve OpenAI'ın en iyi yeteneklerini yanına alabileceği endişeleri de vardı.

Ancak Altman, Microsoft'a katılmayı tercih ediyor; ki Microsoft, ChatGPT yapımcısına milyarlarca dolar yatırım yapmış durumda.

Microsoft patronu Bay Nadella'nın yeni işini onaylayan bir X gönderisine yanıt olarak Altman, "misyon devam ediyor" diye yazdı.

OpenAI çalışanlarının, şirketlerindeki liderlikteki bu ani değişikliğe nasıl tepki verdikleri belirsiz.

Ancak birkaç kişi - aralarında üst düzey yöneticiler de bulunan birçok kişi - X üzerinde paylaştıkları "OpenAI, insanları olmadan hiçbir şey değildir" mesajını paylaştı. OpenAI'ın yeni patronu Emmett Shear, video akış servisi Twitch'in eski başkanı ve kurucusudur. OpenAI personeline gönderilen bir not, onun OpenAI'ı ileriye taşıyacak "benzersiz bir yetenek, uzmanlık ve ilişkilere sahip olduğunu" söyledi.

Cuma günü, OpenAI, Altman'ın kovulduğunu açıkladığında, onu "yönetim kuruluyla iletişiminde sürekli olarak dürüst olmamakla, sorumluluklarını yerine getirmesini engellemekle" suçladı.

Kurul, Altman'ın neden dürüst olmadığına dair özel bir ayrıntı vermedi.

Pazar akşamı, kurul, "OpenAI'nin misyonunu ilerletmenin ve savunmanın tek yolunun bu olduğu" bir iç memo ile belirtildiği gibi, "kararının arkasında duruyor."

Shear, göreve gelmeden önce Altman'ın ayrılmasının nedenlerini incelediğini söyledi:

"Kurul, Sam'i güvenlik konusundaki belirli bir anlaşmazlık nedeniyle değil, nedenleri tamamen farklıydı. Muazzam modellerimizi ticarileştirmek için kurul desteğim olmadan bu işe girecek kadar deli değilim", X'te yazdı.

Ancak Shear, "tüm süreci incelemek" için bağımsız bir soruşturucu tutma konusunda taahhütte bulundu.

Ayrıca, "son zamanlardaki ayrılıklar ışığında yönetim ve liderlik ekibini reform yapacak" dedi.

Bu hafta sonu yapılan raporlar, Altman'ın kovulmasının mevcut ve eski çalışanları rahatsız ettiğini ve yaklaşan 86 milyar dolarlık (£69 milyar) hisse satışını etkileyebileceği endişelerini yarattığını öne sürdü.

OpenAI'nın ana yatırımcıları arasında Microsoft da bulunuyor.

Şirket ayrıca uygulamalarında OpenAI'nın teknolojisini kullanıyor ve Bay Nadella, "OpenAI ile ortaklığımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz" dedi.

OpenAI'nın geniş yatırım almakta olduğu ve neredeyse bir yıl önce başlatılan ChatGPT'nin milyonlarca kişi tarafından kullanıldığı geniş bir zirve noktasında olduğu geniş bir şekilde kabul ediliyor.

Altman, yeni teknoloji tarafından yaratılan fırsatlar ve riskleri tartışmak üzere Kasım ayının başında Birleşik Krallık'ta düzenlenen dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesinde yer aldı.