Haber: Mert Osman Erman

Kurtarıcılar, güney İsveç'in Skane bölgesindeki ana E22 yolunda mahsur kalan insanları kurtarmak için çalıştıklarını söylediler.

Mahsur kalanların çoğu kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi ve daha sonra araçlarına dönmeleri söylendi.

Seyahat kaosu, Kuzey ülkeleri genelinde düşen kış sıcaklıkları ortasında meydana geldi.

İsveç'in bazı bölgelerini, Finlandiya'yı ve Norveç'i vuran aşırı soğuk hava, Danimarka'da Aarhus yakınlarındaki bir otoyolda çarşambadan beri sürücüleri mahsur bıraktı.

Kuzey İsveç'teki Kvikkjokk-Arrenjarka hava istasyonu, Salı gecesi -43.6°C'ye düşen sıcaklıklarla son 25 yılın en soğuk gecesini kaydetti.

Ana E22'deki aksamalar, Çarşamba günü yerel saatle 09:00'da başladı ve Horby ile Kristianstad arasındaki E22'nin her iki yönde de geçilemez hale gelmesine neden olan kar yığınlarına neden oldu. Yüzlerce araç, kar birikintilerinde durdu.

"Bu tam bir kaos," dedi polis sözcüsü Evelina Olsson. Kar küreme araçları Çarşamba akşamı geldi ve polis ve kurtarıcılar, yüzlerce mahsur kalan araçtaki insanları kurtarmak için gece boyunca çalıştı. Bazıları diyabet dahil tıbbi sorunları vardı.

Erika Sepeliovaite, Aftonbladet websitesine iki çocuğu ve köpeğiyle birlikte 19 saat sonra kurtarıldıklarını söyledi.

Ahus'tan 56 yaşındaki Malin Johansson, araçlarını sıcak tutmak için düzenli aralıklarla çalıştırdıklarını söyledi. Expressen'e göre, merkezi bariyeri kıyan kurtarıcıların, 04:30'da Perşembe günü ayrılmalarına izin vermesiyle kurtuldular.

Askerler, mahsur kalan insanlara yiyecek ve su teslim etmek için gönderildi.

"Sorun, yolun karla kaplanması ve kar küreme yapıldıktan yarım saat sonra karla kaplı olması" dedi Olsson.

Perşembe sabahı birçok araç temizlenmiş olsa da kamyonlar hala sıkışık durumdaydı. Polis, koşulların iyileşmeye başladığını ancak yolun en erken Cuma günü saat 08:00'e kadar temizlenmeyeceğini ekledi.

Perşembe sabahı Skane bölgesinde otobüs ve tren seferleri iptal edildi ve yetkililer gereksiz seyahatten kaçınmalarını istedi.