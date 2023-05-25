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İsviçre ve Fransa'da kullanılan oylar, aynı THY uçağıyla İstanbul'a ulaştırılacak.

Cenevre Başkonsolosluğundan içinde oy pusulalarının yer aldığı çuvalları Lyon'a ulaştırılma sürecine Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve komisyon üyeleri eşlik ediyor.

Zürih'teki oy pusulaları da Almanya'nın Münih kenti üzerinden Türkiye'ye ulaştırılacak.

Bern ve Cenevre'deki oy pusulalarının yer aldığı çuvallar, kara yolu ile Fransa'daki Lyon Havalimanı'nda nakil komisyonuna verilecek ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Cenevre ve Zürih Başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs'ta kurulan sandıklarda kullanılan oyların yer aldığı pusulalar, torbalarla Türkiye'den gelen diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a götürülecek.

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