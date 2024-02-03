Haber: Damla Oya Erman

İtalya'nın Gargano Mafyası'nın lideri olan Marco Raduano, geçen yıl hapishaneden çarşafları birleştirerek kaçışıyla tanınmıştı. Bu kez, 40 yaşındaki mafya lideri Fransa'da, Corsica'daki lüks bir restoranda akşam yemeği yerken yakalandı.

Gözaltına alınmasında Matteo Messina Denaro'nun yakalanmasında rol oynayan aynı anti-mafya birimi görev aldı. Europol'ün en tehlikeli firariler listesinde bulunan Raduano, aynı zamanda 10 en tehlikeli firari arasında yer alıyordu.

Yakalananlar arasında Raduano'nun sağ kolu olan Gianluigi Troiano da bulunuyordu. Troiano, 2021 yılında elektronik kelepçesini çıkararak ev hapsinden kaçmıştı ve İspanya'nın Granada şehrinde bir paket alırken gözaltına alındı.

Operasyon, Bari, Puglia'daki Bölge Anti-Mafya Direktörlüğü tarafından emredildi ve Carabinieri'nin ROS birimi ile Foggia ilçe komutası tarafından gerçekleştirildi. İspanyol Guardia Civil ve Fransız Gendarmerie Nationale da gözaltında işbirliği yaptı.

Raduano'nun hapisten kaçışı, hapishane güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş ve sadece 16 saniye sürmüştü. Kaçarken hiçbir gardiyan fark etmedi veya takip etmedi, bu durum ise hapishane içinde iç soruşturmanın başlamasına neden oldu.

Hapisten kaçarken Raduano, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aldığı 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Ayrıca, kaçışının ardından 2017 yılında Vieste, İtalya'daki bir bruschetta barında mafya üyesi Omar Trott'u öldürmeye teşvik etmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.