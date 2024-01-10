Kerkük

Turan, yaptığı açıklamada, Kerkük'te herkes tarafından kabul görecek bir yerel hükümetin kurulması ve Türkmenlerin en iyi şekilde yönetilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

"Kerkük'te yeni yönetim için hiçbir tarafla resmi olarak görüşmedik ama telefon diplomasi trafiğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." diyen Turan, herkesi kapsayacak kimsenin yönetim dışında kalmayacağı bir öneri hazırladıklarını dile getirdi.

Toplumun tamamını kapsamayan bir hükümetin başarılı olamayacağının altını çizen Turan, Kerkük'te ancak kapsayıcı ve dönüşümlü bir yönetim şeklinin başarıya ulaşabileceğini vurguladı.

Türkmenler, Araplara daha yakın

ITC Başkanı Turan, yerel hükümetin kurulma sürecinde Türkmenler ve Araplar arasındaki yakınlık ve işbirliğinin olumlu etkisi olabileceğini ifade etti.

Türkmenler ve Arapların geçmişte birçok alanda mutabakat imzaladıklarına, hatta Birleşmiş Milletlere (BM) birçok ortak proje sunduklarına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Kerkük'ün güvenlik dosyasının Bağdat merkezi hükümetinde kalması, kentteki görev dağılımının yüzde 32'lik paylarla bölüşülmesi ve dönüşümlü vali sistemi konusunda Araplarla mutabık kaldık. Bunu bir proje halinde yıllar önce BM'ye sunduk ve kabul gördü. Kürt siyasi partilerinden de bu projeye katılmalarını istedik ama kabul etmediler."

Turan, Kerkük'ün yönetimine Kürt siyasi partilerinin de katılmasını istediklerini belirterek, "Bu kent Türkmen, Arap ve Kürtlerin yanı sıra Hristiyanların da yer aldığı bir hükümetle yönetilmeli." diye konuştu.

Türkmenler, çoklu yönetim projesi üzerinde çalışıyor

ITC Başkanı Turan, Kerkük'te kurulacak yeni yerel hükümet için çoklu yönetim projesi üzerinde çalıştıklarını ve bu projeyi yakın zamanda tüm taraflara sunacaklarını kaydetti.

Turan, ITC tarafından geliştirilen projenin altyapısının hazır olduğunu ve Kerkük'te tüm tarafların ihtiyaç duyduğu uzlaşıyla ortak bir yönetim oluşturulacağını söyledi.

Turan ayrıca projenin başarılı olması için tüm tarafların görüş, tavsiye ve önerilerinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kerkük'te 18 yıl sonra yapılan yerel seçimler

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, IKBY şehirleri hariç ülke genelinde 10 yıl, Kerkük'te ise 18 yıl sonra halk 18 Aralık 2023'te yerel seçimler için sandık başına gitmişti.

Yerel seçimlerin 28 Aralık'ta açıklanan sonuçlarına göre, Kerkük'teki seçimlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en yüksek oyla (5 sandalye) birinci sırada yer alırken, Araplar ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Listesi de 2 meclis üyesiyle üçüncülüğü elde etmişti. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 2 sandalyeyle dördüncü sırada yer alırken Kerkük'te Arapların toplam sandalye sayısı 6 olmuş, Hristiyanlara ait "Babiliyyuni" seçim listesi de kotadan 1 sandalye elde etmişti.