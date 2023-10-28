İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın Eminönü merkez binasının Boğaziçi'ne bakan ön cephesi 5 Kasım'a kadar 19.00-02.00 saatleri arasında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak kırmızı renkle aydınlatılacak.

Görsel şölen kapsamında Oda'nın merkez binasına yansıtılan Türk bayrağı, İTO ve 100. yıl logoları ile "Çok Yaşa Cumhuriyet" sloganı, Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinliklerine eşlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk milletinin 100 yıl önce kazandığı askeri zaferi, 100 yıllık emeğiyle ekonomik bir zaferle taçlandırdığını belirterek, "Bu zorlu yolculukta ilham kaynağımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği, 'Zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle taçlandırılmazsa, elde edilen zaferler payidar olamaz' sözü oldu." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türk iş dünyasının her bir mensubuna Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, 100 yıllık kazanımların üzerine nice yüzyıllık kazanımlar ekleme ve Türkiye'yi gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokma görevi düştüğünü kaydetti.

Cumhuriyet'in yeni Türkiye'nin güçlü hedeflerine açılan kapı olduğunu aktaran Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapıdan geçerek, milletçe, 100 yılda yeni bir Türkiye'yi kurduk. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak biz de bütün imkanlarımızı ve İstanbul’un girişimci gücünü ülkemizin emrine verdik. Bütün üyelerimizle, Cumhuriyet dönemini bir ekonomik kalkınma dönemine çevirmek için kenetlendik. 85 milyonu aşan nüfusumuzla, 35 milyona yaklaşan iş gücümüzle bunu başaracağımıza; 250 milyar doları aşan ihracatımızın ve 900 milyar doları geçen GSYİH’mizin üzerine çok daha büyük bir ikinci yüzyıl inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.

Cumhuriyet, bizim için geleneksel değerlerimizi modern değerlerle bütünleştiren, kalkınan ve refaha ulaşan bir Türkiye ülküsüdür. Çünkü Cumhuriyet, bizim için insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik refaha erişme, yerli ve milli üretimde şahlanışa geçme demektir. Çünkü Cumhuriyet bizim için milletimizin ebediyen bağımsız ve hür yaşaması demektir. Biliyoruz ki, Cumhuriyet yaşadıkça, bu ülke ve bu millet başı dik ve alnı açık, muasır medeniyetin öncü bir ülkesi olarak var olacaktır. Onun için İstanbul iş dünyası olarak, 100. yılında bir kez daha diyoruz ki: Çok yaşa Cumhuriyet."