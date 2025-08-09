TÜRKLER HER YANDAN KUŞATILIYOR!
-GAGAVUZYA ÖZERK BÖLGESİ BAŞKANI TUTUKLANDI;
-KKKTC SIKINTIDA;
-YUNANİSTAN BATI TRAKYA’DA 12 TÜRK OKULUNU DAHA KAPATTI ;235 oldu kapattığı okullar LOZAN’DAN beri.
-ATATÜRK’ÜN AKLETTİĞİ ZENGEZUR KORİDORU’NU 100 YIL ABD YÖNETECEK ARTIK!
-İçeride de TERÖRİSTBAŞI KURUCU ÖNDER OLDU!
…
Karanlık tarihten Cumhuriyet’in aydınlığına geçelim dostlarım!
BİZ TÜRKÇE KONUŞUR TÜRKÇE YAZARIZ!
TÜRKÇE EBEDİ VE EDEBİ BİR DİLDİR;ZENGİNDİR…
ELBETTE AKILLI OLDUĞUMUZ İÇİN ARAPÇA’DA ÖĞRENİRİZ,İNGİLİZCE’DE,ÇİNCE’DE…
TÜRKÇEDİR RESMİ DİLİMİZ KARAMANOĞLU MEHMET BEY’İN SÖYLEDİĞİ GİBİ!
Ve ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI “GÜNEŞ DİL TÜRKÇE’DİR” ÇALIŞMASINI DEVAM ETTİREBİLSELERDİ KEŞKE!
Yer İSTANBUL SARAYBURNU!
9 Ağustos 1928,
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU;
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK halka
Yeni TÜRK ABC'sini tanıtıyor!
Park haline getirilen yer de,
ATATÜRK'ün heykeli İSTANBUL'a bakmaktadır
YILLARDIR...
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!