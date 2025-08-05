TEKRAR MERHABALAR DOSTLARIM!

HERKES ABD,İNGILTERE,KANADA ,AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN VATANDAŞLIĞINI ALMAK İSTERKEN;

ANCAK ,

-GERÇEK BİR TÜRK,

-YÜREKLİ BİR TÜRK KKTC VATANDAŞI OLMAK İSTER!

İSRAİL,GKRY,YUNANİSTAN’IN ;KKTC İZOLASYONU ve İLHAKI için planları konuşulurken her yerde ve İNGILTERE,ABD ve AVRUPA BIRLİĞİ’NİN gıkı bile çıkmaz ve zımnen onaylarlarken bu durumu,KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAYI İSTEMEK YÜREK İSTER!

…

Nobel Kimya Ödüllü Profesör Aziz Sancar, bilim dünyasına kattığı eşsiz katkılarla tanınan değerli bilim insanımız, Kıbrıs vatandaşlığına kabul edildi!

Aziz Sancar, Türkiye'nin gururu olmasının yanı sıra, küresel bilim camiasında saygın bir yere sahip. Bu yeni gelişme, hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs’ın bilimsel dünyadaki prestijini bir adım daha ileriye taşıyor.

Aziz Sancar’ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

…

İYİ Kİ VARSIN PROF.DR.AZİZ SANCAR!

Senin gibiler çoğalsın her yerde…