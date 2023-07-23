Manisa İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi görevinden istifa etti. Grup adına açıklama yapan İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Karacaova, şunları söyledi:

"Bizler Turgutlu İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri olarak kendi aramızda bir karar alma durumunda kaldık. İlçe Başkanlığının onaylamadığımız birtakım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz."

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN