Haber: Damla Oya Erman

Willner, yapay zeka firmasının güven ve güvenlik ekibinin başında Şubat 2022'den bu yana görev yapmaktaydı. LinkedIn'de yaptığı bir gönderide, daha fazla zaman ayırmak amacıyla "OpenAI'den bir çalışan olarak ayrılıyor ve danışmanlık rolüne geçiyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Bu ayrılış, OpenAI için kritik bir döneme denk gelmektedir. Şirketin AI sohbet botu ChatGPT'nin geçen yılın sonlarında viral bir başarı elde etmesiyle birlikte, OpenAI ürünlerinin güvenliği ve toplum üzerindeki olası etkileri konusunda yasama organları, düzenleyiciler ve halk tarafından artan bir dikkat ve incelemeyle karşı karşıya kalmıştır.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Mart ayında bir Senato panel oturumunda AI düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "AI'ın seçmenleri manipüle etmek ve yanlış bilgi yaymak için kullanılma potansiyeli"nin endişe verici olduğunu vurgulamıştı. Özellikle, "gelecek yıl bir seçime hazırlanırken bu modellerin daha da geliştiğini" ifade etmişti.

Willner'ın gönderisinde, daha önce Facebook ve Airbnb gibi şirketlerde çalıştığını belirten Willner, "OpenAI'nın hızlı gelişme sürecinden geçtiğini" ve rolünün katıldığından bu yana büyük ölçüde genişlediğini belirtti.

OpenAI tarafından yapılan bir açıklamada, Willner'ın çalışmalarının teknolojilerinin güvenli ve sorumlu kullanımı konusundaki taahhütlerin hayata geçirilmesinde temel olduğu ve bu alanda gelecekteki ilerlemeye öncülük ettiği belirtildi. OpenAI'nın Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, güven ve güvenlik ekibinin geçici yöneticisi olacak ve Willner, şirketin verdiği bilgiye göre, bu yılın sonuna kadar ekibe danışmanlık yapacak.

Şirket, açıklamasında, "teknik becerilere sahip bir lider arayışında olduklarını ve teknolojilerinin güvenli kullanımını ve ölçeklenebilir büyümesini sağlayan sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanacak bir kişiyi aradıklarını" ifade etti.

Willner'ın ayrılışı, OpenAI'nın ABD ve diğer ülkelerde düzenleyicilerle birlikte hızla gelişen AI teknolojisi etrafında güvenlik önlemleri geliştirmeye devam ettiği bir döneme denk geliyor. OpenAI, Beyaz Saray tarafından duyurulan bir girişime katılarak, yeni AI sistemlerinin halka açıklanmadan önce dış testlere tabi tutulması ve AI tarafından oluşturulan içeriğin açıkça belirtilmesi taahhüdünde bulunan yedi önde gelen AI şirketinden biriydi.