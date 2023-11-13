Haber: Mert Osman Erman

İzlanda, bir dizi depremin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililer, önlem olarak yaşayan binlerce kişiyi Grindavík kasabasından tahliye etmelerini emretti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), bir patlama riskinin ciddi olduğunu belirtti.

Reykjanes yarımadasında veya hemen yakınında patlama olasılığı sabahından beri arttı, IMO diyor.

Bir açıklamaya göre, birkaç gün içinde herhangi bir anda patlama başlayabilir.

İzlanda Üniversitesi volkanoloji profesörü Thor Thordason, yarımada altında 15 kilometrelik (dokuz mil) uzunlukta magmanın aktif olduğunu söyledi.

"Bu yüzden ne yazık ki yakın bir patlama olasılığından bahsediyoruz. Muhtemel patlama alanı Grinadvik kasabasının sınırları içinde gibi görünüyor," dedi BBC'ye.

Son haftalarda yakındaki Fagradalsfjall volkanı etrafında binlerce sarsıntı kaydedildi.

2021 patlamasından önce 800 yıl boyunca volkanik aktiviteye kapalı kalan İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yoğunlaşmışlardı. Cumartesi günü yayımlanan bir açıklamada ajans, Grindavik ve biraz daha içerideki 10 km'lik uzunluktaki bir magmanın, yani erimiş kayaç bir tünelin, derinliğinin öğleden önce 800 metreden daha az olduğunu, günün başında ise 1500 metre olduğunu belirtti.

Perşembe günü, bölgedeki artan sismik aktivite yakınındaki Blue Lagoon simgesinin kapanmasına neden oldu.

Son ekimden bu yana güneybatı İzlanda'da 20.000'den fazla sarsıntı kaydedildi.

İzlanda Sivil Koruma Ajansı, IMO'nun "şu anda oluşmakta olan bir magmanın Grindavík'e ulaşabileceğini kesin olarak reddedemediği" gerekçesiyle tahliye kararını aldığını söyledi.

Ve Cuma günü, ajans insanların kasabayı terk etmesi gerektiğini ancak aynı zamanda bu "acil bir tahliye olmadığını" vurguladı - "sakin kalmalarını, çünkü tepki vermek için iyi bir zamanlarının olduğunu" belirtti.

"Şu anda bir tehlike söz konusu değil, tahliye esas olarak önleyici bir önlem olup, tüm Grindavík sakinlerinin güvenliği ana amaçtır," diye ekledi.

Acil durumlar dışında, yaklaşık 4.000 kişinin yaşadığı kasabaya giden tüm yollar kapalı tutuluyor, bu da trafik giriş ve çıkışının sağlanmasını amaçlıyor.

İzlanda, yaklaşık 30 aktif volkanik bölgeye sahip dünyanın en coğrafi olarak aktif bölgelerinden biridir.

Volkanik patlamalar, çevresindeki katı kayaçtan daha hafif olan magma'nın derinlerden yeryüzüne çıkmasıyla meydana gelir.

Temmuz ayında, Litli-Hrutur veya Küçük Koç, Fagradalsfjall bölgesinde patladı ve turistleri "dünyanın en yeni bebek volkanı"nın bulunduğu yere çekti.

2021, 2022 ve 2023 yıllarında uykusuz kalan bölge sekiz yüzyıl boyunca uykusuzdur.