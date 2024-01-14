Haber: Damla Oya Erman

İzlanda'nın güneybatısında, geçtiğimiz aylarda bir başka patlamaya tanık olan bir volkan, bölgede yaşayanları tekrar risk altına soktu. 14 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen patlama sonrasında, İzlanda Ulusal Polis Komiserliği, Grindavík balıkçı kasabasındaki sakinleri, bölgedeki yollarda açılan volkanik çatlaklar nedeniyle Pazartesi gecesine kadar tekrar tahliye etmeleri için çağırdı.

Grindavík, Reykjavík'in 70 kilometre güneybatısında, Reykjanes yarımadasında konumlanmış bir kasaba. Kasım ayındaki deprem aktivitesinin ardından lav püskürten dramatik bir volkanik patlama nedeniyle daha önce tahliye edilmişti. Aynı zamanda İzlanda'nın ünlü Mavi Lagün'e ev sahipliği yapıyor.

Sivil Koruma Ajansı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Emrin önümüzdeki üç hafta boyunca geçerli olması muhtemeldir" denilerek, istisnaların yetkililerin resmi işlerini yapması veya sakinlerin "değerli eşyalarını kurtarmak için kısa süreliğine" giriş yapmalarına izin verileceği belirtildi.

Bu tahliye emri, İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin Cuma günü volkanik çatlaklarla ilişkilendirilen tehlikelerin, önceki değerlendirmesine göre daha yüksek risk taşıdığını rapor etmesinin ardından geldi.

Hükümet ajansı, "12 Ocak'ta yayınlanan Sivil Koruma Dairesi'nin tehlike değerlendirmesine dayanarak, Grindavík'te konaklamanın kamu güvenliği göz önüne alındığında haklı görülmediği düşünülmüştür" dedi.

İzlanda, 32 aktif volkana ev sahipliği yapmakta ve sürekli olarak Kuzey Amerika'yı ve Avrasya'yı Mid-Atlantik Sırtı boyunca birbirinden uzaklaştıran tektonik bir levha sınırında yer almaktadır. Bu nedenle, ülkede genellikle volkanik patlamalar meydana gelir, ancak genellikle yerleşim alanlarından uzak doğada gerçekleşir.

Şu ana kadar bilinen en büyük patlamalardan biri olduğu düşünülen Aralık ayındaki patlamanın ardından bir kez daha devreye giren bu volkan, Grindavík kasabasının sakinlerini tekrar tehdit ediyor.