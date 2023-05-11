İstanbul

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan belgeselin ilk gösterimi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Baykar çalışanları ve ailelerinin yer aldığı ilk gösterime çok sayıda üst düzey davetli de katıldı.

Yoğun ilgi nedeniyle 3 ayrı salonda gösterimi gerçekleştirilen Hedef KIZILELMA'nın ilk bölümü, izleyicilerden tam not aldı. İzleyicileri duygulandıran belgeseli, katılımcıların sık sık alkışladığı görüldü.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın da katıldığı belgeselin ilk gösterimini iş, sanat, siyaset, medya ve spor dünyasının önde gelen isimleri izledi.

"Bu başarıların hikayeleştirilmesi çok önemli"

Gösterimin ardından üst düzey katılımcılar, belgesele ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başarıların arkasındaki hikayeler ve onların hikayeleştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz bir makine, uçak, robot vesaire her neyse onun arkasında müthiş bir emek ve onu hayata geçiren bir insan kaynağı var. İnsan kaynağının ruhu, idealleri, onların hikayeleri var. Bu hikayeleri görmek, benzeri hikayeleri yazmak isteyenler ve yenilerinin yazılması için bir adım oluyor. Bu tür belgeseller, yapımlar, ülkemiz ve gençlerimiz için çok önemli. Herkes kendi hikayesini bir adım öteye taşımak için buradan bir ders çıkaracak."

Demir, belgeselle birlikte inanmanın insanları ne kadar motive ettiğini gördüklerini söyledi.

"Milletimiz bu alanda dünya lideri oldu"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Türk milletinin gurur kaynağı ve iftihar vesilesi olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme sürecinin ve aynı zamanda da 20 yıllık milli insansız hava araçlarının serüveninin belgeseline şahitlik ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok mutlu, çok gururluyuz. Milletimiz bu alanda dünya lideri oldu. Belgeselle yine şahitlik ettik ve zaten açıkçası son 10 yılına yakinen şahitlik ettim ki bu mücadele gerçekten çok meşakkatli, zorlu, sabır gerektiren, irade gerektiren, iddia gerektiren, ısrar gerektiren bir mücadeleydi. Bu mücadelenin öncüsü rahmetli Özdemir Bayraktar'ı yad etmek istiyorum, mekanı cennet olsun. Evlatları Haluk Bey, Selçuk Bey, eşi Canan Hanım ile muazzam bir gayretle bu işi bu günlere getirdiler. İnşallah çok daha ileriye de götüreceklerine ben inanıyorum. Selçuk Bey'in öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'lerle nice KIZILELMA hikayelerini milletimize armağan etmek için hep birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz."

"Türklere fırsatlar verildiğinde nelerin başarıldığını gördük"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise çok duygulu olduklarını ifade ederek, "Biz burada Türk insanına, Türk mühendisine fırsatlar verildiğinde çok zor şartlarda dahi nelerin başarıldığını gördük. İmkansızlıklar içinde, inanmış bir takımın, inanmış bir grubun zengin ülkelerinin, gelişmiş ülkelerin başarmakta zorluk çektiği insansız savaş uçakları serüveninde nasıl ilerlediğini, o duyguyla beraber başarıldığını izledik." dedi.

Henüz belgeselin ilk bölümünü izlediklerini, ikinci bölümünü de heyecanla beklediklerini aktaran Görgün, şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde faaliyet gösteren bir firma olarak değerlendirdiğimde KIZILELMA, hakikaten uçan bilgisayar, hatta bilgisayarlar topluluğu... Hepsinin beraber başarıyla çalışması, verilen görevi yerine getirmesi hem tasarım anlamında hem üretim anlamında çok büyük zorlukları içeriyor. Ortaya çıkan bu teknolojik ürünün ötesinde, bu ürünü ortaya çıkarma gayesi ve onun ardındaki duygu çok kuvvetli. İnanmışlık çok kuvvetli. Milletimize bunun hediye edilmesi çok anlamlı. Biz burada duygulandık, memnun olduk ve güzel bir akşam geçirdik."

"Türkiye'den çıkmış başarı hikayesini görmekten onurlandım"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bir vatandaş ve mühendis olarak, temsil ettiği kurumun başkanı olarak büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi.

"Türkiye'den çıkmış, gerçek yaşam hikayesinin ulaşmış olduğu başarı noktasını görmüş olmaktan onurlandım" diyen Mandal, bu sürece katkı veren kurumlar arasında TÜBİTAK'ın isminin de geçmiş olmasından dolayı onurlandığını ifade etti.

Mandal, belgeseli izlerken duygulandığını, heyecanlandığını ve çok daha sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini düşündüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi'nin ne kadar önemli olduğunu ve buna inandığımız ve birlikte çalıştığımız sürece başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Birlikte çalıştığımız zaman o 'takozların' da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çok daha iyilerini bizim ve bizim yetiştireceğimiz evlatlarımızın, gençlerimizin yapabileceğine inanmaları için belgeseli izlemeleri gerekiyor. Dolayısıyla biz sadece bugünün Türkiye'sinde değil, insanlığın gelecekteki sorunlarını çözmek istiyorsak bu belgeseli izlemekte fayda var. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen TEKNOFEST ile birlikte geleceğe daha fazla umutla bakıyoruz. TEKNOFEST'i ziyaret eden özellikle genç kardeşlerim, belgeseli izlediğinde 'Ben bunun daha iyisini yapabilirim' noktasında olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi bu belgeseli izlemeye davet ediyorum."

"Tüylerimizi diken diken eden sahneleri gelecekte de farklı projelerde izleyeceğiz"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, herkesin bu fevkalade duyguyu birlikte paylaştığını ifade ederek, Özdemir Bayraktar'ı, bu evlatları yetiştirdiği için hayırla yad ettiğini söyledi.

Salondaki gençlerin varlığının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getiren Bahçıvan, "İnşallah Türkiye, son dönemlerde yakalamış olduğu savunma sanayisindeki bu milli şuur ve ruhla KIZILELMA gibi daha nice projeleri bugün kurulan hayallerle gelecek adına taşıyacak. Tüylerimizi diken diken eden sahneleri gelecekte de farklı projelerde izleyeceğiz." dedi.

Bahçıvan, belgeseli izlerken büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, gelecek adına çok umutlandıklarını sözlerine ekledi.

"Türkiye artık dosta güven, düşmana korku veren teknolojiye sahip"

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı da Türk savunma sanayisinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk hava teknolojisinin müthiş bir lig atlamasını gördüklerini belirterek, bu alanda dünyanın en iyi seviyesine gelindiğini söyledi.

Yaycı, "Türkiye artık insansız uçak, hava teknolojisi ve bunların hepsini hem gemide hem havada hem de karada kullanılmasına imkan sağlayan, dosta güven ve düşmana korku salan bir teknolojiye sahip. İzlerken gurur duydum. Özdemir Bayraktar'ı da yakından tanırdım. Ruhu şad olsun. Bu memlekete canıgönülden, bütün kalbiyle, gönlüyle ve bedeniyle hizmet etmiş bir isimdi." diye konuştu.

AA