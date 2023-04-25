İzmir

Valilikten yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 17 Şubat'ta açılması planlanan İktisat Kongresi'nin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat 1923'te düzenlendiği hanın yeniden inşa edildiği belirtilen açıklamada, kongre binasının ilk konuklarının ise 23 Nisan coşkusu yaşayan çocuklar olduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli okullar ve halk eğitim merkezlerince hazırlanan programdaki konuşmasına yer verilen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini, yeniden inşa edilen tarihi kongre binasının bayram coşkusuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Köşger, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, o binanın temelleri üzerinde yenilenen kongre binasının ilk konukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını gerçekleştirecek siz gençlersiniz. Geleceği sizlere emanet ediyoruz. Tüm dünya, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak, ülkeyi en büyük dünya ekonomileri arasına sokacak siz gençleri bekliyor. Bu salon buna şahitlik ediyor."

İzmir İktisat Kongresi binasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'daki İzmir programında resmi açılışının yapılması bekleniyor.

AA