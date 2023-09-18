Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 62. yılında İstanbul'da anıldı Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 62. yılında İstanbul'da anıldı

Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

AA