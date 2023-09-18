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Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alan da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 62. yılında İstanbul'da anıldı

Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 62. yılında İstanbul'da anıldı

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