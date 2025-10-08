İZMİR (AA) - Bayraklı PTT Dağıtım Merkezi'nde çalışan 48 yaşındaki Ramazan Sarıbaş, 20 yıldır sürdürdüğü posta dağıtıcılığı mesleğinde, 2 yıldır aynı kurumda görev yapan oğlu Zülfikar Sarıbaş (20) ile mesai arkadaşlığı yapıyor.

Her sabah evlerinde mesai için birlikte hazırlanan ikili, işe başlamadan önce dağıtım merkezine gidip gün içinde yapacakları işleri planlıyor. Daha sonra dağıtacakları postaları yanına alan baba oğul, bisiklet ve skuter kullanarak görevlerini yerine getiriyor.

Ramazan Sarıbaş, AA muhabirine, postacılığın kendisi için işten öte bir sorumluluk olduğunu söyledi.

PTT'nin kuruluşunun çok eski olduğunu belirten Sarıbaş, 'PTT, dedelerimizden bile eski bir kurum, biz daha yeniyiz. Bu kurum sürekli olarak çalıştı, biz de o tarihin bir parçasında yer aldık. Pandemi döneminde her yer kapalıyken biz ihtiyaç sahiplerine maaşlarını, mektupları, tebligatları, kartları ulaştırdık. Bunun bir parçası olmak güzel bir duygu.' dedi.

Sarıbaş, oğlunun postacılıkla çocukluktan beri iç içe olduğunu ifade ederek, o dönem evinin iş yerine yakın olduğunu, oğlunun da dağıtımda kendine eşlik ettiğini anlattı.

Her sabah mesaiye beraber hazırlıklarını kaydeden Sarıbaş, '08.30'da mesaimiz başlıyor. Biraz erken geliyoruz ki işimizi hazırlayalım. Gönderileri, sokak sokak kapı numaralarına göre sıraya alıyoruz. Ardından dağıtım alanlarımıza gidip sırayla dağıtımlarını yapıyoruz.' diye konuştu.

Sarıbaş, mesleğin titizlik gerektirdiğini, özellikle tebligat dağıtımında hataya yer olmadığını vurguladı. Adli evraklarda iki tarafın da mağdur olmaması için ayrı bir özen gösterdiklerini söyleyen Sarıbaş, oğluna da bu bilinci aşıladığını ifade etti.

Baba bisikletle oğlu skuterle

Teknolojik gelişmelerin mesleklerine büyük kolaylık sağladığını dile getiren Sarıbaş, şunları kaydetti:

'Göreve ilk başladığımdaki merkezde 100 personelin kullanımı için 3 ya da 4 motor vardı. Şu an neredeyse personelin yüzde 80'i motorlu ya da araçla dağıtım yapıyor. Teknolojiye ayak uyduruluyor, skuter, bisiklet, motosiklet ve kargo araçlarıyla dağıtım sağlanıyor.'

Kendisinin zaman zaman bisikletle dağıtım yaptığını, oğlunun ise skuter kullandığını ifade eden Sarıbaş, oğlunun da aynı üniformayı giymesinden gurur duyduğu sözlerine ekledi.

'Babamın mesleği bana cazip geldi'

PTT'de iki yıl önce işe başlayan Zülfikar Sarıbaş, mesleği çocukluğundan beri tanıdığını, babasının etkisiyle bu mesleğe yöneldiğini anlattı.

Sarıbaş, şöyle konuştu:

'Aşina olduğum bir meslek olan babamın postacılık mesleği bana cazip geldi. Bir yatkınlık vardı, çocukken gezmişiz, görmüşüz. Bunun üzerine ben de postacı olmaya karar verdim.'

Mesleğinin insana dokunan yönünü sevdiğini belirten genç postacı, 'Bazı insanlar dolandırıcı sanıp bizden çekiniyor. Bazıları da artık tanıyınca soğuk su, kahve ikram ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Bağış