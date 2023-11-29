Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor
İzmir

Kentteki olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisi verildi.

Kaynak: AA