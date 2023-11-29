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İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisi verildi.

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