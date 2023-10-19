İZMİR



Tarım ve gıda sektörünü temsil eden iş dünyası meslek örgütleri, üniversiteler ve teknoloji oluşumlarından temsilcilerin katılımıyla İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan açılış konuşması yaptı.

İnan, dünya nüfusunun geçen yüzyılda 1 milyardan 8 milyara çıktığını, yeni tarım alanlarının açılması ve traktör gibi teknolojiler sayesinde gıda konusunda "fena bir sınav verilmediğini" kaydetti.

Nüfusun gelecek yüzyılda 15 milyara çıkmasının öngörüldüğünü aktaran Baba, "Önümüzdeki dönemde iklim sorunu, nüfus artışı, suyun azalması gibi daha farklı meydan okumalar bizi bekliyor. Pandemi süreciyle, önümüzdeki dönemde yaşanma ihtimali olan şeylerin 'kısmi demosunu' yaşadık. Pandemiden çıkan derslerle her ülke kendi kabuğuna çekilme yönüne girdi. Kendi derdimizi kendi imkanlarımızla çözmenin yolunu bulabilmekten bahsediyorum. Bu işin yegane çözüm noktası teknoloji gibi gözüküyor." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Baba, Türkiye'nin tarımda büyümesi için kullanılmayan arazilerin tarıma açılması, sulama yatırımları, kategoriler arası değişiklikler, genetik değişiklikler gibi çeşitli fırsatlar bulunduğunu anlatarak, ancak bunların gelecek yüzyılın meydan okumalarına yeterli olmayacağını, tarıma teknoloji ile destek verilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Geçmişte sanayileşme ve teknoloji hamlelerinin ithalatla olduğunu belirten Baba, bu konuda da mili teknoloji hamlesinin katma değerin üretilmesi anlamında önem taşıdığını söyledi.

Dijitalleşmenin çevre açısından önemi



İzmir Valisi Süleyman Elban ise dijitalleşmenin verimlilik artışına, maliyetlerin düşmesine, karlılığın artışına, hataların azalmasına, insan hayatını kolaylaştırmasına katkısına dikkati çekerek, tarımda da bu işin yapılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Hangi ürünün ne kadar üretileceğinin, ne kadarının ihraç edileceğinin önceden bilinmesinin çiftçi, alıcı ve tüccarların zarar görmesini engelleyeceğini belirten Elban, "Ama dijital tarımla ilgili bütün bu ekonomik şeylerin yanında önemsediğim bir şey de; tarımı ne kadar dijitalleştirirsek su kaynaklarını daha verimli kullanacağız, toprağımızı da daha az kirleteceğiz. Dijitalleşmenin çevre açısından da çok büyük önemi var." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ile İzmir Sanayi Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar da birer konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğindeki programda akıllı tarım ve sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ekseninde tarım ve sanayide su yönetimi, akıllı tarımda iyi uygulama örnekleri ve TÜBİTAK destekleri konulu paneller gerçekleştirildi, başarılı girişimler tanıtıldı.