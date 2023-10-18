Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyeleri ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin desteğiyle, yaklaşık 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip höyükteki kazıları sürdürdüklerini söyledi.

Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu dile getiren Çevik, bu yılki kazılarda önemli buluntulara rastladıklarını ifade etti.

Bu sezon milattan önce 5 bin 700 yılına ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykelcikleri bulduklarını hatırlatan Çevik, ulaştıkları son buluntunun ise kilden yapılmış "sap düzeltici" olduğunu aktardı.

Höyükte 8 bin yıl öncesine kadar kil objelerin kalıntılarına rastladıklarını belirten Çevik, bu malzemeler arasında yer alan sap düzelticinin özel bir buluntu olduğunu dile getirdi.

Sap düzelticinin, ahşap malzemelerin sürtülerek yuvarlak ya da kemik iğnelerin pürüzsüz hale getirilmesinde kullanıldığını anlatan Çevik, "7 bin 700 yıl öncesine tarihlenen bu buluntuyu özel kılan hem işlevsel olması hem de hayvan biçiminde yapılmış olması. Büyükbaş hayvana benzetilmiş, kuyruk bölümünü görebiliyoruz. Sığır biçiminde şekillendirildiğini görüyoruz. Hem işlev hem sembolizm bir araya getirilmiş." dedi.

Ulucak Höyüğü'nde yürütülen çalışmalarda son olarak yine 7 bin 700 yıl öncesine tarihlenen, kucağında bebeği olan bir kadın ile bir erkeği betimlediği düşünülen pişmiş toprak ve kil heykelcikler bulunmuştu.