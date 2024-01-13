Haber: Mert Osman Erman

Çift, 2022'de evlenmeyi planlamıştı ancak Ardern'ın hükümetinin ülkeye uyguladığı sıkı Covid kısıtlamaları nedeniyle iptal etti.

Ardern, düzinelerce konuğa beş dakikalık bir düğün konuşması yaptı.

Çift, on yıldır birlikte ve beş yaşında bir kızları olan Neve'e sahiptir.

Düğün, Başkent Wellington'un yaklaşık 310 km (190 mil) kuzeyinde, Kuzey Adası'nın doğu kıyısındaki Hawke's Bay'de Craggy Range Winery'de gerçekleşti.

Ardern, tasarımcı Juliette Hogan'ın tasarladığı dar bir şampanya rengi elbise giydi - söylendiğine göre eski başbakanın yakın arkadaşı - ve bir şignon üst saç modeline tutturulmuş uzun bir duvağı vardı.

Ayakkabıları, Yeni Zelanda Herald'in bildirdiğine göre Mount Maunganui tasarımcısı Chaos and Harmony'den geldi. Beyaz bir kaskat buket taşıyordu. Kızı Neve, babasıyla birlikte törene girdi ve annesi Laurell Ardern'ın gelinlikten yapılmış bir elbise giydi.

Gelinin kuaförü Tane Tomoana, konuklar tarafından keyifle tüketilen "paua ve snapper" rulolarının resimlerini paylaştı.

Ardern, 43 yaşında, beş yıldan fazla bir süre Yeni Zelanda'nın başbakanlığını yapmış ve geçen Ocak ayında kamu görevinden istifa ettiğini, "yeterli enerjisinin olmadığını" söyleyerek duyurdu.

Özellikle 2019'da Christchurch'deki iki camide meydana gelen ölümcül bir silahlı saldırının ardından liderlik tarzı nedeniyle uluslararası tanıma kazandı.

Parlamentodaki son konuşmasında Ardern, TV sunucusu Bay Gayford'a şunları söyledi: "Nihayet evlenelim."

İstifasından bu yana, Harvard Üniversitesi'nde üç bursu kabul etti.

Ayrıca, Prens William'ın Earthshot Ödülü için bir mütevelli heyeti üyesi ve Christchurch Çağrısı adlı, Christchurch saldırısının ardından kurulan "çevrimiçi terörist ve şiddet içeren içeriği ortadan kaldırmayı" amaçlayan bir ağın özel temsilcisi olarak görev yapıyor.