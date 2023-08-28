Haber: Mert Osman Erman

Cumhuriyetçi başkan adayı olan DeSantis, Pazar günü Jacksonville'de yüzlerce kişinin toplandığı yerde üç kurbanı anmak için toplandı ve protesto edildi.

Mikrofondan uzaklaşmak zorunda kaldı, ardından bir şehir konseyi üyesi kalabalığın dinlemesi için talepte bulundu.

"Bugün partilerle ilgili değil," dedi Ju'Coby Pittman ve "bir kurşunun partiyi tanıdığı yok" dedi.

Eyaletin silah yasalarını gevşeten 44 yaşındaki Bay DeSantis, nihayetinde konuştu ve saldırganı "büyük bir pislik" olarak nitelendirdi, bu da toplanan kalabalığın bazı üyelerinden alkış aldı.

Yaklaşık 200 kişi, anma törenine katıldı; bu tören, saldırının meydana geldiği önceki gün Dollar General mağazasının hemen yanındaki çoğunlukla siyah nüfuslu bir bölgede gerçekleşti.

Yirmi bir yaşındaki Ryan Christopher Palmeter, 52 yaşındaki Angela Carr'a otomobilinde otururken on bir el ateş açtıktan sonra mağazaya girdi ve başka iki kişiyi öldürdü.

On dokuz yaşındaki Anolt Laguerre Jr, Dollar General'da çalışıyordu ve kaçmaya çalışırken öldürüldü.

Yirmi dokuz yaşındaki Jerrald De'Shaun Gallion, mülke girdiği sırada vuruldu. Başka bir kadın kovalandı ancak kaçmayı başardı.

Polis gelir gelmez, saldırgan kendisine bir silah çevirdi ve olay yerinde öldü. Saldırıda yasal olarak temin edilmiş AR-15 yarı otomatik tüfek ve Glock tabanca kullanıldı. Polis, saldırganın ırkçı nefretten kaynaklandığını söyledi.

"Ne yaptığını biliyordu. Yüzde yüz uyanıktı," Şerif T K Waters muhabirlere söyledi. "Basitçe söylemek gerekirse, bu saldırı ırkçı bir motivasyonla gerçekleşti ve siyah insanları nefret ediyordu."

Polis, saldırganın geride ırkçı mesajlar bıraktığını söyledi; bu mesajlar "bir delinin günlüğü" gibi okunuyordu.

Saldırgan, 2017'de zorunlu tedavi için bireyi zorunlu tutma izni veren zihinsel sağlık yasaları gereği 72 saat boyunca alıkonulmuştu. Polis, incelemenin ardından serbest bırakıldığını söyledi, bu nedenle silahları satın alırken arka plan kontrollerinde görünmedi.