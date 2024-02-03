Haber: Damla Oya Erman

Son keşif, JWST'nin iki farklı ölü yıldızın etrafında dönen iki ekzoplaneti veya "ekzoyıldızı" doğrudan algıladığı bir başarıyı temsil ediyor.

Bu kehanet benzeri gözlem, JWST'nin Mid-Infrared Instrument (MIRI) tarafından gerçekleştirildi ve bu iki gezegenin, yani "exoplanetlerin," beyaz cüce yıldızların, yani "white dwarfs" kütlesini, yaşını ve yörünge ayrımını içeren önceki gezegen keşiflerinden farklı olduğunu gösteriyor.

Susan Mullaly liderliğindeki araştırma ekibi, bu iki aday gezegenin, Jüpiter ve Satürn'e oldukça benzeyen yapılarıyla dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, beyaz cüceler, Güneş'in ölümüne benzer bir kaderin habercisi olarak görev yapıyorlar. Güneş beyaz cüceye dönüştüğünde, bu dönüşümün iç güneş sistemi gezegenlerini, Jüpiter'e kadar olanları, muhtemelen yok edeceği tahmin ediliyor.

Susan Mullaly, "Beyaz cüce yıldızlarının etrafında çok az gezegen keşfedildi. Bu iki aday gezegenin olağanüstü olan şey, sıcaklık, yaş, kütle ve yörünge ayrımı açısından, daha önce bulunan hiçbir gezegene benzemeleridir" dedi. "Bu, bir yıldızının ölümünden sonraki bir gezegen sisteminin nasıl göründüğünü görmek için ilk şansımızı sunuyor."

JWST'nin bu iki gezegeni, beyaz cüce yıldızlar WD 1202-232 ve WD 2105-82 etrafında dolanırken doğrudan gözlemlediği belirtildi. Bir gezegen, ev sahibi beyaz cücesine Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 11.5 katı uzaklıkta bulunuyor. Diğer aday ise daha fazla bir mesafede, yaklaşık 34.5 katlık bir uzaklıkta yer alıyor.

Bu gezegenlerin kütleleri hala belirsizken, tahminlere göre Jüpiter'in kütlesinin 1 ila 7 katı arasında değişebileceği ifade ediliyor.

Güneş'in 5 milyar yıl içinde çekirdeğindeki nükleer füzyon süreçleri için yakıt tükettiğinde, bir kırmızı dev olacak ve iç güneş sistemi gezegenlerini, yani Merkür, Venüs, Dünya ve muhtemelen Mars'ı yutacak. Daha sonra, dış katmanlar soğuyacak ve beyaz cüce olarak adlandırılan tükenmiş bir yıldız maddesi bulutu içinde kalacak.

Ancak, bu ekzoplanet keşifleri, güneş öldüğünde Jüpiter ve Satürn gibi Mars'ın ötesindeki gezegenlere ne olabileceğine dair ipuçları sunuyor.

"Beyaz cüce yıldızlarının etrafında çok az gezegen keşfedildi. Bu iki aday gezegenin olağanüstü olan şey, sıcaklık, yaş, kütle ve yörünge ayrımı açısından, daha önce bulunan hiçbir gezegene benzemeleridir. Bu, bir yıldızının ölümünden sonraki bir gezegen sisteminin nasıl göründüğünü görmek için ilk şansımızı sunuyor." dedi.