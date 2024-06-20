Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 yıl sonra dün Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ilk ziyarette mevkidaşı Kim Jong Un ile görüşmesinde verdiği dayanışma mesajı, Japonya'nın gündeminde yerini aldı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Putin'in ziyaretinde iki ülke arasında "askeri teknoloji işbirliğinin derinleştirilebileceğine" yönelik mesajına tepki gösterdi.

Hayaşi, imzalanan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Putin'in, Rusya ile Kuzey Kore arasında "askeri teknoloji işbirliğinin derinleştirilmesinin göz ardı edilmeyeceği" açıklamasının Japonya'yı kaygılandırdığını söyledi.

Putin'in bu ifadelerine yönelik Hayaşi, "Ülkemizi çevreleyen bölgesel güvenlik ortamı üzerindeki olası etkileri açısından (Putin'in sözlerinden) ciddi şekilde endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'in füze ve nükleer geliştirme programları nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik "Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının gözden geçirilmesi gerektiği" yönündeki ifadelerini de eleştiren Hayaşi, "Bu tür açıklamalar kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Japon ulusal basınında Rusya ile Kuzey Kore arasında artan askeri işbirliği, Japonya ile müttefiki ABD için "endişe kaynağı" olarak nitelendiriliyor.