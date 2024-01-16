Tokyo

Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research en az 10 milyon yen (68 bin dolar) borca sahip kurumsal firmaların durumlarını inceledi.

Araştırmada, Japonya geneli 2023 yılında iflas eden kurumsal firma sayısının önceki yıla kıyasla yüzde 35,2 arttığı ortaya çıktı.

Buna göre Japonya'da son 4 yıl içinde ilk kez 8 binden fazla kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı kayda geçti.

Araştırmada iflasa yol açan sebepler arasında en fazla yükselen ham madde maliyetleri, artan enerji masrafları gösterildi.

İncelemeye alınan 10 sektörün tamamında artış görülürken,​​​​​​ hizmet sektörü 2 bin 940 vakayla en fazla iflasla ilk sırada yer aldı.

İnşaat sektörü ise yüzde 1693 iflas vakasıyla ikinci sırada yer buldu.

Yıl boyunca iflas eden şirketlerin bıraktığı toplam mali yükümlülük önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 artışla 2,4 trilyon yene (16,4 milyar dolar) yükseldi.

583,6 milyar yen (3,9 milyar dolar) borcuyla Eylül 2023'te tasfiye başvurusu yapan Panasonic Liquid Crystal Display Co. firması en fazla mali yükümlülüğe yol açtı.